Benzina supera i 2 euro al litro, prezzo record aumentano anche gasolio e gpl

Benzina supera i 2 euro al litro, aumentano anche gasolio e gpl famiglie in ginocchio.

Mobilità salata. La via crucis dei rincari passa anche dai distributori di carburante, dove il prezzo di benzina e gasolio ha raggiunto picchi di oltre 2 euro al litro superando i livelli medi del 2012, i più alti di sempre, quando la verde segnava 1,786 e il «diesel» 1,705. Secondo le stime di varie associazioni di consumatori, l’aumento dei listini costerà alle famiglie milanesi 400 euro in più rispetto allo scorso anno, oltre che un carrello della spesa più «pesante» per l’effetto sui prezzi delle merci e dei generi alimentari che viaggiano su strada. È l’altra faccia del ritorno alla (quasi) normalità, che significa lavorare in presenza, più viaggi e meno economia di vicinato, ma anche più domanda di carburante a cui oggi non corrisponde una maggiore produzione di petrolio.

Redazione Digital