Benzina e gasolio verso i 3 euro al litro, intere famiglie in ginocchio

I listini di benzina e gasolio stanno raggiungendo ormai livelli record, al punto che in alcune zone del Paese i prezzi alla pompa hanno superato i 2 euro al litro anche in modalità self. La verde è a 2,409 mentre il gasolio a 2,349. È stato calcolato che un pieno di carburante oggi costa circa 20 euro in più rispetto allo scorso anno e i rincari alla pompa superano in media il 26% sul 2021, determinando una stangata pari a circa 456 euro annui a famiglia solo per i maggiori costi di rifornimento.

Redazione Digital