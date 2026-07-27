Benzina e diesel prezzo record, quasi 3 euro al litro famiglie in ginocchio

Continuano a salire i costi dei carburanti, in Italia e, in particolare, nel Lazio. Da febbraio a giugno, in soli quattro mesi di guerra in Iran, il prezzo ha registrato un incremento medio, su base regionale, di 28 centesimi: il gasolio è salito a quota 2,044 euro al litro, mentre la benzina si è attestata a 1,909 euro al litro. E i costi pesano tanto sulle tasche delle famiglie, quanto su quelle degli imprenditori. A lanciare l’allarme è stata la Cna di Roma. «I rincari rischiano di paralizzare l’economia reale della Capitale», ha detto il presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese artigianali, Roberto Orlandi. «Basti pensare che per un’azienda che utilizza mille litri di benzina al mese, per le proprie attività, la stangata equivale a un sovrapprezzo di oltre 280 euro mensili, che con il tempo possono trasformarsi in un costo vivo in grado di mettere a rischio la tenuta della società. I più colpiti sono: impiantisti, edili, autoriparatori, manutentori, addetti alla logistica, all’autotrasporto e all’assistenza tecnica». Non sono esenti, tuttavia, altri comparti dove il carburante non è centrale ma comunque riveste una voce di bilancio quotidiana. «Il carburante non è un lusso – ha spiegato il presidente Orlandi – ma è una risorsa di lavoro indispensabile per raggiungere i clienti, effettuare le consegne, garantire assistenza e mantenere competitivi i servizi. Roma è una città grande: i nostri artigiani percorrono ogni giorno decine di chilometri per lavorare. Questi rincari erodono i margini, frenano le assunzioni e rischiano di scaricarsi sui prezzi finali per famiglie e cittadini. Serve una strategia di lungo periodo che sostenga concretamente le pmi, ossatura economica della Capitale». I rincari più seri, su base nazionale, secondo le ultime rilevazioni, si sono registrati nelle ultime due settimane. Per questo, da lunedì, il ministero delle Imprese ha lanciato un sito, con relativa applicazione: si chiama “Osservaprezzi carburanti” e permette di consultare in tempo reale i costi di gasolio e benzina praticati negli impianti di distribuzione situati su tutto il territorio nazionale, così come vengono comunicati dagli esercenti. La legge, infatti, prevede un obbligo per i commercianti a informare il ministero sui prezzi di vendita al pubblico. leggo.it