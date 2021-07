“Il sindaco di Pico Ornella Carnevale unitamente all’assessore al decoro urbano Milvia Carnevale ringraziano sentitamente il consigliere regionale del Lazio on. Pasquale Ciacciarelli per l’impegno profuso nell’opera di finanziamento straordinario pari a €50.000 destinati alla manutenzione e al ripristino del piazzale belvedere del Castello Farnese. La sua vicinanza, il suo supporto fattivo, di azioni concrete e non chiacchierare lo rendono un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio”. Lo comunica l’assessore al decoro urbano Milvia Carnevale.

