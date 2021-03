Bellezze in Ciociaria, il fiume Cosa fa il pieno di visitatori.

Nel territorio di Alatri, poco distante dalla pizzeria “La favolosa”, sorge anche il ponte costruito dai romani circa duemila anni fa per attraversare il fiume. In questi ultimi giorni, non potendo raggiungere altre regioni, i visitatori del posto hanno deciso di riscoprire le bellezze architettoniche e paesaggistiche della Ciociaria spesso dimenticate.

Redazione Digital