Befana in Ciociaria, dolci e caramelle a Campocatino

“Dopo la spettacolare fiaccolata sugli sci, Campocatino si prepara ad un altro evento in cui la faranno da padrone la storia e le tradizioni di tutta la comunità ciociara. L’appuntamento per appassionati, sciatori, ragazzi, giovani e bambini è per lunedì mattina, giorno dell’Epifania, quando la simpatica vecchietta scenderà sugli sci dalla pista Topolino della stazione frusinate per regalare dolci, caramelle e cioccolatini a tutti i bambini presenti. Anche questa manifestazione, così come già la fiaccolata, è stata organizzata dallo Sci Club Madonna del Monte di Piglio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, lo Ski Team Verdecchia e il locale Family Park. Determinante altresì il prezioso lavoro della Società Impianti che come ha spiegato il direttore della stazione Camillo Ciotoli, nonostante le difficoltà di innevamento, garantirà il regolare svolgimento dell’evento con l’apertura dei due tapis roulant, di parte della pista Vermicano Uno e della pista baby “Topolino” appunto dove scenderà la Befana alle 12.30. “Così come per la fiaccolata speriamo di regalare un’altra giornata di sano divertimento a tutti coloro che verranno a Campocatino. Storia, tradizioni e folklore locali sono dei valori imprescindibili che secondo la nostra attività socio-culturale devono essere custoditi gelosamente e salvaguardati orgogliosamente nel tempo: buona neve e buona Epifania a tutti” ha sottolineato Marco Ceccaroni autentico “mattatore” dello Sci Club Madonna del Monte di Piglio. Festa della Befana a parte sarà anche l’occasione per tutti gli appassionati di passare una sana giornata sugli sci nello splendido scenario dei Monti Ernici”.

Redazione Frosinone