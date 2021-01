Befana in Pediatria. La manifestazione promossa dal capogruppo PD, Angelo Pizzutelli si terrà anche quest’annno. Saranno consegnati giocattoli ai bambini ricoverati presso l’ospedale di Alatri.

“Tutto pronto per la 15ma edizione – ha affermato Angelo Pizzutelli – Il 5 gennaio accompagnati dal presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, che ringraziamo per il consueto supporto organizzativo, saremo presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di Alatri (a seguito del momentaneo trasferimento dallo Spaziani elevato ad unità Covid) per donare una valanga di sorrisi ai bambini ricoverati. Il tutto nel rispetto ovviamente del protocollo sanitario contro i contagi da Covid”.

Redazione Digital