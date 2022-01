B&B di lusso, ecco la storia di Palazzo Gradenigo e della Vecia del Morter

di Giorgia Spaziani

Seduto al bar di Rio Marin, lo spettatore viene affascinato e incuriosito da un palazzo bianco… attualmente è B&B di lusso, ma interrogando alcune persone sulla sua storia ho scoperto che questo luogo, il Palazzo Gradenigo, evoca alcuni accadimenti che caratterizzarono gli inizi della Repubblica. La famiglia Gradenigo è protagonista di una serie di eventi storici che mostrano l’audacia e la perizia di una civiltà che vuole perpetuare il proprio potere.

Durante il dogato di Pietro Gradenigo (1289-1311) in questo edificio si riuniva la “Concio”, un organo che eleggeva i “pregadi” (coloro che successivamente divennero i senatori; devono questo epiteto al fatto che venivano pregati di svolgere la loro funzione, poiché la carica non era retribuita).

La famiglia Gradenigo arrivò a Venezia dalla Transilvania già nell’XI secolo. Nel XIII era una delle famiglie benestanti che per difendere i propri privilegi caldeggiò la Serrata del Maggior Consiglio, l’iniziativa di restringere la cerchia di quei nobili dotati del diritto di eleggere il doge: potevano partecipare soltanto coloro i quali avevano alle spalle ben 4 generazioni di ex-votanti! Mentre prima sedeva nella Concio chi voleva e poteva (circa 300/400 membri), con la Serrata prevalse il diritto di nascita. Ciò segnala il pragmatismo congenito di una cultura che si evolve a suon di leggi pratiche e non di modelli teorici.

La serrata trovò il suo adempimento nel 1297, ma ovviamente non venne seguita da consenso generale; infatti, il doge Pietro Gradenigo è legato alla congiura del 15 giugno 1310. L’esito della congiura fu fallimentare… ecco come le fonti ci consentono di raffigurare gli episodi. Bajamonte Tiepolo, Marco Puerini e Badoero Badoer (veneziani affini a orientamenti più democratici) si organizzano accerchiando il palazzo ducale, dove il doge risiedeva e lavorava. Badoer bloccò l’uscita ad acqua, Puerini arrivava dalle Mercerie, e Tiepolo arrivava da una calle parallela.

Pioveva e da terra non fu facile raggiungere Piazza San Marco, ma accadde un imprevisto nelle Mercerie… la “Vecia del Morter”, ossia una signora di nome Marzia, colpì con un mortaio il portabandiera della colonna di Puerini. La conseguente agitazione non causò direttamente il fallimento del golpe, ma di certo indebolì la colonna. In realtà, la congiura venne sventata perché gli arsenalotti (ovvero le guardie del doge, responsabili non solo della costruzione delle navi, ma anche della custodia delle armi) erano stati avvertiti dai pregadi, a loro volta informati dai popolani.

La congiura fu importante per due ragioni fondamentali: in primo luogo propiziò la nascita del consiglio dei Dieci, un organo formato dai Dieci membri del senato considerati più saggi, e fu importante perché, sebbene sia stato inizialmente creato ad hoc per affrontare questo periodo, accompagnò l’apogeo della Repubblica; in secondo luogo, perché mostra l’esigenza che una società non unanime ha di una garanzia comune a tutti, fornita dalla coniugazione di leggi pratiche e della struttura dello stato.

Per concludere, questa storia induce una riflessione sui meccanismi che i veneziani resero propulsori delle proprie scelte politiche e sociali. Perciò, dietro l’edificazione di un palazzo o di un ponte, non si cela la vana bellezza, ma la funzionalità e la necessità. Ecco perché guardando anche un semplice B&B dobbiamo chiederci quale storia lo caratterizza.