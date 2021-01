I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare per quelli inerenti gli stupefacenti, hanno controllato alla guida di autovettura due giovani di Boville Ernica che, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. In particolare il 23enne di Alatri, già censito per analoghi reati, ed il 21enne di Boville Ernica sono stati trovati in possesso rispettivamente di circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, le patenti ritirate ed entrambi. I giovani segnalati alla Prefettura di Frosinone per violazione art.75 D.P.R. 309/90 per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Redazione Digital