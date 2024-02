Battisti numero Uno, speciale Rai in onda tutte le sue canzoni

Torna Techeteche Show con una puntata speciale dal titolo Lucio Battisti Numero Uno, dedicata al grande autore di tanti brani ormai di riferimento per tutta la musica italiana. Il prossimo 2 febbraio alle 21,30 su Raiuno Flavio Insinna ci guiderà nella inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicale battistiano per sé stesso o per altri artisti. Tutto l’archivio Rai televisivo e radiofonico è stato esplorato in ogni meandro per rendere al meglio un’epoca irripetibile per la musica italiana attraverso canzoni e dichiarazioni del grande autore.



Redazione Digital