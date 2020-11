Tragedia stamattina, attorno a mezzogiorno, in una scuola media di Palermo. Una bambina di dieci anni è caduta battendo la testa durante l’ora di educazione fisica ed è morta. È avvenuto nella tarda mattinata alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e in particolare se la bambina sia caduta per un incidente o piuttosto in seguito a un malore (tesi che sta prendendo quota nelle ultime ore). Vano l’arrivo dei soccorritori del 118, subito allertati. Sul posto i carabinieri e il medico legale. La piccola frequentava la prima media.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime «profondo cordoglio e dolore» per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. La ministra esprime anche la «massima vicinanza alla famiglia» e rende noto che il ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso. corriere.it