«Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale. Smettiamola per favore, basta: si torni tutti a lavorare». Queste le parole del neoministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta (Forza Italia) in un’intervista al Tgcom24. Parole che faranno saltare sulla sedia le migliaia di dipendenti pubblici al lavoro in smartworking da mesi e che potranno usufruirne fino al 30 aprile nella sua versione «semplificata» adottata per l’emergenza Covid.

Il ritorno a Palazzo Vidoni del parlamentare di Forza Italia (è stato titolare del dicastero dal 2008 al 2011) preoccupa molto i sindacati della Pa, con l’Usb che è arrivato a definire la nomina «una vera e propria dichiarazione di guerra alla Pubblica amministrazione», e pure la Cgil ha parlato di «scelta incomprensibile, è quanto di più antitetico ai concetti di coesione, innovazione, investimenti nella partecipazione per gestire la transizione digitale e organizzativa in modo democratico e partecipato».

Le prime parole del neoministro rischiano quindi di scatenare non pochi malumori all’interno degli uffici pubblici, dove oggi circa il 40% ancora lavora in smartworking. Il picco fu nel maggio scorso con l’87% degli impiegati pubblici in smartworking. «Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri – continua il ministro Brunetta -, nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in smartworking, loro sono nelle loro automobili, fanno la pattuglie, quindi smettiamola per favore, si torni tutti a lavorare». E aggiunge: «Io sono alla Camera, con tutti i miei collaboratori, a lavorare: votiamo in un’aula, distanziamento, sicurezza, sanificazione certamente, ma si è tornati a lavorare». Intanto, il neoministro ha nominato Marcella Panucci a capo del suo gabinetto. Panucci, 50 anni, è stata direttore generale di Confindustria. corriere.it