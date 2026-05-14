Basilico sulla pizza Margherita 1 euro in più, ecco lo scontrino

C’è chi lo ha definito un dettaglio trascurabile e chi, invece, l’ennesimo simbolo di una ristorazione sempre più distante dalla percezione comune del cliente. A Bari, nelle ultime ore, a far discutere non è stata una pizza gourmet né un conto astronomico in un locale esclusivo, ma un semplice supplemento comparso su uno scontrino: un euro per l’aggiunta del basilico su una pizza Margherita. L’episodio, riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, arriva da Torre a Mare. La foto di uno scontrino pubblicato sui social ha acceso un’ondata di reazioni e commenti. Il cliente, dopo aver ordinato una pizza Margherita dal costo di 7 euro, si è ritrovato nel conto una voce aggiuntiva relativa proprio al basilico. Un dettaglio che ha immediatamente colpito gli utenti della rete, soprattutto perché nell’immaginario collettivo il basilico rappresenta uno degli elementi più caratteristici della pizza simbolo della tradizione italiana. Nel giro di poche ore, il caso è diventato terreno di confronto tra indignazione, sarcasmo e difesa delle scelte imprenditoriali. Da una parte c’è chi considera il supplemento una forzatura difficilmente comprensibile agli occhi del consumatore; dall’altra chi ricorda come ogni attività abbia il diritto di determinare prezzi e maggiorazioni in base ai propri costi di gestione. Sui social, però, a prevalere è stata la sorpresa. Molti utenti hanno ironizzato sull’accaduto, trasformando quella foglia di basilico nel nuovo emblema delle cosiddette “micro-maggiorazioni” che periodicamente alimentano polemiche in tutta Italia. Il tema, in realtà, va oltre il singolo euro. La questione tocca il delicato equilibrio tra libertà commerciale e aspettative del cliente. In un momento storico in cui il settore della ristorazione convive con aumenti generalizzati delle materie prime, dei costi energetici e del personale, molti esercenti scelgono di differenziare il prezzo finale attraverso aggiunte e personalizzazioni. Una pratica sempre più diffusa, ma che rischia di trasformarsi in un problema di comunicazione quando il cliente percepisce il supplemento come eccessivo o poco coerente con il prodotto ordinato. corriere.it