Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5, contratto in scadenza ipotesi Rai

A giugno, durante l’ultima puntata di «Pomeriggio 5», Barbara D’Urso aveva salutato così gli spettatori del suo talk: «Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre». Non sarà così. Con un comunicato di poche righe, Mediaset ha fatto sapere che non sarà più lei la conduttrice del programma di Canale 5: «Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più “Pomeriggio 5”», si legge. E ancora: «Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali». Per quanto ormai inattesa, dopo quella che era parsa la smentita della conduttrice, in realtà si tratta di una conferma delle voci che la volevano sempre più distante da Mediaset. Era alla guida del programma di Canale 5 dalla prima edizione, nel 2008. Si era anche parlato di un suo passaggio in Rai, ipotizzando una presenza di D’Urso nella giuria di programmi come «Ballando con le stelle». corriere.it