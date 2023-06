Bar e barberia in Ciociaria, nuovo locale è il primo in tutta Italia

Bar e barberia in Ciociaria, aperitivo e capelli è il primo locale in Italia. I clienti potranno tagliare i capelli, la barba, fare colazione, bere un drink e mangiare un gelato. Il primo locale in Italia e sarà inaugurato in provincia di Frosinone. “Ho deciso di creare un progetto unico in Italia – ha affermato Simone Mangiapelo, titolare dell’attività – Un salone che sarà barberia e bar. Un progetto che arriva dall’America e che in Italia ancora non è stato lanciato”. L’inaugurazione si terrà nei prossimi giorni. Per info e contatti https://instagram.com/ilbarbieredelquartiere?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Redazione Frosinone