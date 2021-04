Bandiere fasciste davanti al monumento ai caduti, in Ciociaria scoppia la protesta. Il sindaco Domenico Alfieri condanna il gesto.

Domenico Alfieri

“Questa mattina sono state postate su facebook delle foto di alcuni individui all’interno del nostro Monumento dei Caduti con la bandiera della Repubblica Sociale di Salò. La Repubblica Sociale Italiana (RSI), anche conosciuta come Repubblica di Salò, fu il regime, esistito tra il settembre 1943 e l’aprile 1945, voluto dalla Germania nazista e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi. Ritengo questo atto, a ridosso del 25 Aprile, una provocazione in un luogo sacro e della memoria, pubblico e neutrale nel quale l’appartenenza politica non c’entra nulla. Ritengo il gesto da denuncia per vilipedio alla bandiera e mi riservo di intraprendere le vie legali”.

Redazione Anagni