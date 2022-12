Band Aid 40 in Ciociaria, spopola il video di Natale ecco l’elenco degli artisti

Oltre 40 cantanti e musicisti della Provincia di Frosinone insieme per omaggiare Lucio Dalla, con la sua ‘Futura’, in occasione delle feste natalizie. Il video, messo in rete nella giornata di ieri, è nato da un’idea di Luca Leoni, fondatore dell’associazione culturale ‘Luma Recording Studio’, è già virale. L’unione tre le migliori voci del territorio, di bassisti, chitarristi, batteristi delle più conosciute band locali; e poi archi e sax, fino all’arrangiamento curato da Leonardo Raponi, nativo di Monte San Giovanni, parigino di adozione dove ha costruito una straordinaria carriera da bassista e contrabbassista, lavorando anche a degli arrangiamenti degli archi per Celin Dion. Non poteva che essere un successo, dunque, e la qualità del video, anche in questo caso lavorato da professionisti locali, sta lì a testimoniarlo. “Abbiamo deciso di dar vita a questo progetto – spiega Luca Leoni di ‘Luma Recording Studio’ – con un triplice obiettivo: l’unione degli artisti locali, tra i migliori del territorio, per fornire un messaggio di un legame profondo attraverso la musica in Provincia di Frosinone, una terra che spesso sconta divisioni campanilistiche che non fanno sviluppare del tutto una crescita, nel nostro caso artistica, che invece dovrebbe rappresentare uno stimolo per tutti; un messaggio, ovviamente, per i migliori auspici in vista del Natale, in una fase così complicata della storia sotto molti punti di vista; un omaggio vero, sentito, ad un artista fantastico come Lucio Dalla. Tutti hanno accolto le finalità di questo progetto in maniera spontanea, genuina, ed è venuto fuori un lavoro che ci inorgoglisce e che consideriamo importante. Non posso far altro che ringraziare quanti che hanno collaborato al nostro progetto. Questo territorio ha tanto da esprimere e noi abbiamo deciso di dare un contributo in tal senso”. Da un’idea di Luca Leoni, socio fondatore dell’Ass. Culturale Luma Recording Studio. Arrangiamento a cura di Leonardo Raponi Hanno partecipato:

Voci:

Massimo Iovino

Federica Roma

Frankie Mikeli

Vanessa Perilli

Simone Partigianoni

Iris Pellegrini

Marco De Vincentiis

David Addesse

Emanuele Feudo

Gianmarco Stirpe

Roberta Frioni

Giuliano Gabriele

Jessica Tagliaferri

Ilaria Cretaro

Maura Amata

Luigi Carlini

Nicoletta Evangelista

Charlie Fuzz

Enrica Panetta

Alessio Calicchia

Leonardo Raponi

Giorgia Parmeni

Matteo Santopadre

Alessandra Piccirilli

Franco Maddaleni

Federico Palladini

Pietro Alessandrini

Luca Attura

Paolo Cataldi

Matteo Panetta

Batteria:

Alessandro Blasi

Luca Leoni

Basso:

Leonardo Raponi

Chitarre:

Ettore Roccatani

Mattia Cestra

Davide Pavia

Danilo Di Mario

Pianoforte:

Roberto Iadanza

Sax:

Stefano De Sanctis

Archi:

Violino-Beatrice Alessandrini

Violino-Silvia Ruffini

Viola-Pierpaolo Rossi

Violoncello-Francesco Salvador

Videomaker:

Matteo Cataldi

Luigi Cerbone

Montaggio video:

Matteo Cataldi

Riprese Audio:

Luca Leoni

Leonardo Raponi

Lorenzo Stirpe

Mixing Audio:

Luca Leoni

Leonardo Raponi

Mastering Audio:

Luca Leoni

Un ringraziamento speciale per l’organizzazione:

Lorenzo Stirpe

Gianmarco Stirpe

Roberta Frioni

Matteo Cataldi

Beatrice Alessandrini

Paolo Cataldi

Leonardo Raponi