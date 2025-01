Banconote false in Ciociaria, fermati 2 noti malviventi

Continua l’attività di prevenzione e repressione di reati, da parte dei Carabinieri di Pontecorvo (Fr), su tutto il territorio di riferimento. Nel quadro di specifici servizi, infatti, che hanno interessato tutto il territorio di competenza, i militari della Stazione Carabinieri di Ceprano (Fr) hanno tratto in arresto, per “spendita di banconote falsificate in concorso” una 42enne ed un 19enne, entrambi provenienti dalla Capitale, già gravati da precedenti di Polizia. I due, dopo avere individuato Ceprano quale luogo potenzialmente fertile per portare a compimento il loro proposito delittuoso, approfittando che durante la mattina le attività commerciali sono tutte aperte, hanno iniziato a fare degli acquisti di merce di poco valore dando in pagamento banconote false da 50 (cinquanta) euro. A cadere nel loro disegno criminoso sono stati alcuni esercenti tra cui un supermercato, un bar e una pescheria che, non accorgendosi, inizialmente, di essere stati pagati con banconote false poiché queste ultime di ottima fattura, hanno dato agli indagati il resto con carta moneta buona. Durante un altro tentativo di spendita del denaro falso da parte dei malviventi, però, l’esercente, titolare di un alimentari, si è accorto che il denaro ricevuto era chiaramente falsificato, rifiutando pertanto il pagamento. Contestualmente, lo stesso commerciante ha allertato, tramite NUE 112, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo fornendo indicazioni sui due individui da poco allontanatosi fornendo anche una descrizione parziale del mezzo di trasporto su cui viaggiavano. La tempestività della telefonata da parte del cittadino ha dato così modo all’operatore della Centrale Operativa di allertare tutti i servizi esterni presenti in quel momento sul territorio facendo gravitare più auto con colori di istituto nella zona potenzialmente battuta dai due individui segnalati. Proprio la rapidità del dispositivo messo in atto ha consentito alla pattuglia di Ceprano (Fr) di intercettare, e poi di bloccare, lungo la SR Casilina, la vettura con a bordo l’uomo e la donna che, nella circostanza, erano accompagnati da un minore di 9 anni, figlio convivente di uno dei due. Immediato, ovviamente, il controllo accurato dei due individui e del loro mezzo che ha consentito di rinvenire nr. 16 banconote di 50 euro, nel frattempo strappate dalla coppia quando si sono visti fermare, nonché una banconota di 50 euro intera. A quel punto, quindi, con il supporto di altri militari giunti di rinforzo, i fermati sono stati condotti presso la Stazione Carabinieri di Ceprano dove, dopo aver provveduto al sequestro di quanto rinvenuto, venivano tratti in arresto e condotti, entrambi, presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, per la donna, mentre l’uomo veniva associato alla Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo ciociaro, in attesa del rito direttissimo. Il minore, invece, veniva affidato a suo padre, fatto giungere sul posto. I fatti contestati ai due fermati hanno altresì consentito, ai militari operanti, di notificare, nei loro confronti, l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ceprano per anni tre. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio , lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital