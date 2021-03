Nel primo pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A/1, a pochi chilometri prima dello svincolo di Cassino, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino intimava l’alt ad un’autovettura con targa italiana a bordo della quale vi era una donna. Ad insospettire gli agenti è stato il fatto che l’auto, da accertamenti presso gli archivi informatici del Ministero dell’Interno, risultava da attenzionare poiché dedita al trasporto di stupefacenti e denaro falso. La giovane donna è stata arrestata in quanto trovata in possesso di banconote false per un totale di 9.000 euro circa, per lei sono stati disposti dall’autorità giudiziaria competente gli arresti domiciliari.