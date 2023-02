Bancomat, obbligo di accettare la carta anche per pagare il caffè

È ufficiale, resta l’obbligo di accettare il pos, a prescindere dagli importi. L’esecutivo ha cancellato la norma inserita in manovra che prevedeva un limite di 60 euro sotto il quale non scattavano le multe per i commercianti che non accettavano i pagamenti elettronici. Ora sta studiando forme di ristori per gli operatori che avranno l’onere delle commissioni. La svolta annunciata da Giorgia Meloni e è stata confermata da Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio, dove il ministro dell’Economia ha delineato il maxiemendamento con cui si ritocca la legge di bilancio. “Il governo – ha assicurato Giorgetti – è disponibile a un confronto con la commissione Bilancio per quanto riguarda una soluzione compatibile con la normativa e gli impegni assunti dal precedente governo sul Pnrr”. Questo il nodo che, nell’interlocuzione con Bruxelles, ha portato al ripensamento. L’esecutivo caldeggia – ha spiegato Giorgetti – forme di risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”. ansa.it