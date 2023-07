Banche popolari, Formisano confermato vicepresidente dell’Associazione nazionale

Nel corso dell’assemblea dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari alla vice presidenza è stato confermato il presidente della Banca Popolare del Cassinate, il professor Vincenzo Formisano, insieme a Mario Alberto Pedranzini (Popolare di Sondrio). «Sono profondamente onorato del ruolo che mi è stato assegnato – dice Vincenzo Formisano – L’assemblea di Assopopolari ha infatti voluto confermarmi nella carica di Vicepresidente, alla quale ero stato eletto per la prima volta nel 2020. Non occorre ribadire quanto importante sia il ruolo di Assopopolari nel panorama bancario, economico, politico, istituzionale nazionale e internazionale. L’Associazione, infatti, è un valido interlocutore e rappresentante di categoria nei confronti dei principali enti, ma è anche un punto di riferimento per tante piccole popolari che, nell’associazione, trovano occasioni di confronto, supporto, consulenza, in uno scambio di idee, opinioni, pareri, suggerimenti che offre a tutti opportunità di crescita. La tendenza attuale è pensare che le piccole banche siano destinate a finire e questo sarebbe forse vero se lavorassero da sole, ognuna per proprio conto. Invece, le piccole banche sono una straordinaria risorsa per il territorio, perché conoscono in maniera profonda e accurata il tessuto economico-sociale locale, riescono a interloquire con i singoli, con le persone, con le piccole imprese, con le famiglie che rappresentano la base del sistema economico italiano. Tuttavia sarebbero in grossa difficoltà se non riuscissero a fare sistema, a creare sinergie, a mettere a fattor comune il proprio sapere e la propria esperienza. Tutto questo è possibile anche grazie all’azione costante, concreta, efficace dell’Associazione Nazionale fra le banche popolari e sono particolarmente onorato di poter dare il mio contributo mettendo a servizio dell’intero sistema delle banche popolari la mia esperienza di docente e studioso universitario e quella maturata in tanti anni come consigliere di amministrazione prima e poi vicepresidente e presidente della Banca Popolare del Cassinate. Continuerò con forza a difendere i valori e i principi del credito popolare e avrò il privilegio di poterlo fare da una posizione prestigiosa all’interno dell’associazione. Ringrazio perciò Assopopolari per la fiducia riposta in me e sin da ora assicuro il massimo impegno e la massima dedizione per portare avanti con orgoglio questo importante incarico».

Redazione Digital