“Un messaggio significativo a sostegno delle donne quello che arriva dalla giunta regionale con il finanziamento della Banca della Parrucca, per l’esercizio finanziario 2020, con 300.000 euro – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La possibilità di finanziare l’acquisto di parrucche per tutte le donne che stanno affrontando la battaglia contro il cancro, non rappresenta solo un vezzo, e chi è stato loro vicino sa bene cosa voglia dire. La perdita di capelli a seguito della chemioterapia rende ancora più difficile emotivamente e psicologicamente affrontare il dramma di una malattia che irrompe nella vita delle persone e la stravolge. Con la finalizzazione delle risorse lanciamo un segnale forte, offriamo la possibilità di un sorriso, di tornare a vedersi belle. Grazie al presidente Zingaretti ma in particolare modo alla collega Michela Di Biase, promotrice di questa iniziativa, tramite la presentazione di un emendamento, che ho fortemente sostenuto. La Regione Lazio è ancora di più vicina alle donne”.