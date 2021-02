Il Comune di Ferentino ha aderito alla campagna nata per sostenere l’iniziativa ‘Banca dei capelli’ per realizzare e consegnare gratuitamente parrucche organiche ai pazienti oncologici.

In provincia di Frosinone l’iniziativa è stata portata avanti dall’associazione culturale no profit di Sora, ‘Iniziativa Donne’, insieme alla Asl di Frosinone e questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Ferentino, i parrucchieri della città, che hanno aderito, hanno consegnato le ciocche dei capelli raccolte nei loro saloni. Presenti il sindaco, Antonio Pompeo, gli assessori Angelica Schietroma e Franco Martini, le socie dell’associazione ‘Iniziativa Donne’ di Sora e Claudia Angelisanti.

“Abbiamo aderito all’iniziativa – spiegano i tre amministratori – non soltanto perché è doveroso aiutare le persone colpite dalle patologie tumorali anche con piccoli gesti come questi, ma soprattutto perché crediamo fortemente che soltanto attraverso una rete capillare di enti e associazioni si possano mettere in campo interventi importanti per sostenere i pazienti oncologici. Siamo onorati di contribuire anche noi – hanno concluso – alla campagna ‘Banca dei capelli’ e ringraziamo chi si fa portavoce di iniziative encomiabili come questa”.

Le ciocche di capelli raccolte questa mattina saranno inviate al centro di Bari che si occuperà di realizzare le parrucche organiche da donare ai pazienti oncologici.

Redazione Ferentino