Bambino suona ai campanelli del suo quartiere per trovare amici, ecco la storia che commuove

Ha commosso la Rete la storia di Shayden Walker, un ragazzino di Amarillo, in Texas che ha girato il suo quartiere in cerca di coetanei con cui stringere amicizia. Una ricerca inizialmente infruttuosa ma che è giunta a un lieto fine quando il giovane ha suonato il campanello della casa di Brennan Ray che ha registrato l’incontro con Shayden. Il giovane chiedeva coetanei per stringere amicizia, “ho davvero bisogno di amici”,al che Brennan lo ha indirizzato ad alcuni ragazzini della zona ma Shayden ha detto che non voleva avere nulla a che fare con loro, che in passato lo avevano bullizzato e, una volta appreso che i vicini, avevano una bambina di 2 annisi è detto disposto a stringere amicizia con lei. Brennan e, in seguito, anche la moglie Angell son rimasti colpiti dalla storia genuina di Shayden e hanno deciso di aiutarlo, Hanno pubblicato il video della prima conversazione tra il giovane e Brennan su Tik Tok avviando una raccolta di denaro. La madre del ragazzo appena ha visto online il video era timorosa: pensava che avrebbe esporto il figlio a ulteriori comportamenti vessatori. Ma poi ha capito l’intento dei vicini che nel frattempo avevano raccolto 37mila dollari. Soldi che la famiglia di Shayden ha usato per comprare vestiti e giochi per il ragazzo,per una vacanza per poi dare un contributo in beneficenza. E intanto sono anche arrivati gli amici per il giovane di Amarillo: in tanti gli hanno scritto e la famiglia Ray ha anche organizzato un evento pubblico dove in molti hanno mostrato il loro affetto al giovane, ora non più solo. corriere.it