Bambino preso a calci in Ciociaria, ricoverato d’urgenza “Brutale aggressione”

Un bambino di 12 anni è ricoverato a Roma con il setto nasale fratturato, un dente rotto ed un trauma cranico, riportati a seguito delle percosse inferte da un ragazzo di 16 anni, forse spalleggiato da altri giovani. Il fatto è avvenuto ad Anagni, in località Osteria della Fontana. A rivelarlo è il sindaco Daniele Natalia che sulla sua pagina Facebook parla di «brutale aggressione» e di «bullismo». Il bambino è in attesa di un intervento chirurgico con il quale ridurre le fratture multiple. «Come sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra città». Per questo Daniele Natalia annuncia che verrà presentata denuncia ai carabinieri e che lunedì verranno interessati i Servizi Sociali, «poiché ritengo che la colpa di atteggiamenti simili, pare non isolati, non sia da attribuire esclusivamente agli interessati: credo che le famiglie dovranno rispondere di quanto accaduto e assumersi le proprie responsabilità genitoriali, affinché non si verifichino mai più situazioni del genere. È pura fortuna se ieri sera non si è ripetuta la tragedia di Willy e non permetteremo che accada di nuovo». Il sindaco ha parlato apertamente di «bulli già conosciuti alle forze dell’ordine», prima di lanciare l’idea di una campagna contro la violenza giovanile ed esprimere la sua solidarietà alla famiglia del bambino. Infine, «un augurio speciale al piccolo aggredito, che si riprenda presto. Lo aspetto in Comune quando starà meglio e gli proporrò di essere un testimonial per la lotta alla violenza e bullismo tra i ragazzi». corriere.it