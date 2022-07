Bambino di 7 anni muore all’ospedale di Frosinone, la Regione Lazio avvia indagine

La direzione dell’ASL esprime il più profondo cordoglio per il decesso di un bambino di 7 anni avvenuto a Frosinone.

Secondo i primi accertamenti il piccolo è giunto in ospedale in condizioni già molto gravi. Dalle prime ricostruzioni sono state tentate tutte le manovre da parte dei medici ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e neanche pare ci sia stato il tempo per trasferirlo in ambulanza al Bambin Gesù di Roma.

Stiamo facendo tutte le verifiche del caso – spiega il DG Dott. Angelo Aliquò – e siamo a disposiziozone per collaborare e capire cosa sia accaduto”.

“E’

stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di

un bambino di 7 anni a Frosinone – ha aggiunto l’assessore regionale alla sanità – L’indagine interna avrà il compito di

chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare

massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo

cordoglio ai famigliari e i cari del bambino”.

Redazione Digital