Bambino di 7 anni cade in piscina e rischia di annegare, è in gravi condizioni

Un bimbo di 7 anni, della provincia di La Spezia, da qualche giorno in vacanza con la famiglia nel Salento, è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il piccolo, a quanto si apprende, era con i genitori quando, per cause da accertare, è finito in piscina, nella parte in cui l’acqua è alta. È accaduto nel parco acquatico Acquasplash, in località Rivabella, una delle zone maggiormente frequentate dai turisti. Sarebbe stato il padre ad accorgersi che il figlio galleggiava privo di sensi. I bagnini sono subito intervenuti e hanno provveduto a eseguire le manovre di rianimazione, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli, dove è giunto in arresto cardiaco. corriere.it