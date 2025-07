Bambino di 2 anni chiuso in macchina sotto il sole, passanti lo vedono e rompono i finestrini

Attimi di paura, nella mattina del 19 luglio, nel quartiere San Girolamo di Bari, dove un bambino di due anni è rimasto chiuso per errore in una macchina sotto il sole. Il piccolo, per lo spavento, ha cominciato a gridare e piangere, e le urla hanno attirato i passanti che sono immediatamente intervenuti, tentando di aprire la portiera. Una volta rilevato che le porte non si aprivano, per liberare il piccolo i passanti hanno rotto uno dei vetri della macchina.

Secondo una prima ricostruzione, la mamma avrebbe lasciato le chiavi dell’auto all’interno e il piccolo, nel giocarci, avrebbe chiuso la macchina. La donna avrebbe provato, dall’esterno, a convincere il figlio ad aprire l’auto, ma senza riuscirci. A quel punto, la mamma è rientrata in casa per prendere le chiavi di scorta, ma nei pochi minuti della sua assenza il bambino ha incominciato a piangere attirando l’attenzione dei passanti. Quando la mamma del bambino è tornata alla macchina, il vetro era già rotto ed erano già state avvertite le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, il bambino è stato trasportato per accertamenti all'ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» ma sta bene.