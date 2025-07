Bambini sul sup trascinati dalla corrente, messi in salvo dall’elicottero dei vigili del fuoco

Un lieto fine, dopo la paura per due fratellini di 12 anni, trascinati al largo dalla forte corrente di scirocco, sabato pomeriggio sulla spiaggia della Torraccia a San Vincenzo (Livorno). I ragazzini erano saliti a bordo di un sup per passare qualche momento in mare. In poco tempo la corrente marina è cambiata e i due giovani si sono trovati in mare aperto, all’altezza della spiaggia di Rimigliano. Immediata la chiamata alla centrale del 112 da parte dei genitori. Sul posto sono intervenuti subito i volontari della Misericordia di San Vincenzo con un’ambulanza e un quad, per poter raggiungere meglio la spiaggia, l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco, partito da Cecina, la capitaneria di porto e un traghetto della compagnia Aquavision che effettua il giro delle isole vicine. Sono stati i vigili del fuoco che erano a bordo dell’elicottero a individuare i due fratellini e a dirigere il traghetto verso di loro. Quest’ultimo ha provveduto a trarre in salvo i due bambini e a riportarli a riva, dove ad attenderli erano presenti i genitori. I due fratellini stanno bene e per loro non sono state necessarie le cure mediche. Sull’episodio interviene Tommaso Pucci, Toscana Sup: «È la seconda a volta in poco meno di un mese che accade un episodio simile in Toscana, e per fortuna in entrambi i casi si sono risolti senza conseguenze grazie all’ intervento di bagnini o personale di soccorso. Quanto accaduto è indice di poca attenzione alla sicurezza, il mare è meraviglioso ma bisogna conoscerlo, conoscerne i pericoli. A volte il mare è piatto, liscio come una tavola, spianato da un vento di terra che può spingere al largo gommoncino, materassini, tavole da sup e chi ci si trova sopra. Io quando faccio una lezione di sup esordisco sempre dicendo: il sup è facile, molto divertente, ma ci si può morire…perché è accaduto. Quando ho iniziato io quindici anni fa non era così diffuso il sup, non si trovavano tavole di bassa qualità a 200 euro su Amazon, quindi serviva magari prender qualche lezione e imparare in primis le regole di sicurezza. Ma adesso trovi tavole ovunque, la compri oggi e domani te ne vai a Baratti e alla Buca delle Fate, senza conoscere il mare, senza conoscere le regole di navigazione, senza sapere che il vento può girare improvvisamente. Consigliamo a tutti di fare almeno qualche lezione prima di avventurarsi incoscientemente rischiando di farsi recuperare dalla guardia costiera». corriere.it