di Matteo Panella

Oggi c’è stata una storica sentenza in Inghilterra. La famiglia di una bambina di 9 anni, ormai morta, ha ottenuto il riconoscimento dello SMOG come causa di decesso. Una campagna potrebbe partire dal popolo di Veroli, soprattutto in questo periodo. Nell’aria non si annusa l’aria di Natale. Colpa delle mascherine? Non solo. L’inquinamento dato dalle automobili è un discorso fuori moda e ci sappiamo convivere. ZTL e il problema è risolto. Ma Babbo Natale quest’anno si rifiuterà di passare nella canna fumaria di qualcuno. Ha fatto il cattivo? Beh, dipende da cosa ha messo dentro il camino per scaldarsi! Annusate l’aria gente. Sono lontani i tempi della quercia o dei rami di olive o gli scarti di potatura. Si brucia di tutto. Legno MDF e ogni scarto che si ha a casa. Per non parlare del pellet di bassissima qualità. Ecco scrivo oggi per ricordo della bambina e per me, che come lei soffro di asma.