Bambina di 9 mesi sbranata da un pitbull, il padre dormiva

Sbranata dal cane di famiglia, un pitbull che viveva in casa da qualche anno. A perdere la vita ad Acerra, in provincia di Napoli, nella serata di ieri 15 febbraio, Giulia: una bambina di 9 mesi. Il padre si era addormentato sul letto insieme alla figlia, mentre la madre era al lavoro in una pizzeria del posto. La bimba era accanto al genitore quando è stata aggredita dal cane. Che l’ha azzannata alla testa e al volto, con morsi che hanno provocato ferite mortali. Il padre, svegliatosi, ha trovato la figlia in una pozza di sangue e ha tentato disperatamente di portarla in ospedale. Immediati i soccorsi, ma purtroppo inutili. In ospedale, al Villa dei Fiori di Acerra, i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso della bimba dopo un disperato tentativo di rianimarla. La polizia, coordinata dalla Procura di Nola, ha già avviato le indagini per ricostruire la dinamica. L’abitazione è stata sequestrata mentre il cane è stato affidato all’Asl. corriere.it