Balena di 8 metri a 2 passi dal Circeo, avvistata nel litorale pontino

Al largo tra Terracina e Ponza è stata avvistata una piccola balena. Il cetaceo si è avvicinato alle barche che erano in navigazione nella lingua di mare per le isole pontine. Si tratta di un cucciolo di capodoglio di circa 8 metri. La piccola balena è emersa con tutta la sua maestosa mole, sbattendo poi la coda piú volte tra le onde. Probabilmente, per seguire un branco di pesci si sarà avvicinata alle coste. Non sono rare in questi giorni le segnalazioni, le foto e video, dei vacanzieri della zona che documentano gli avvistamenti. Anche a Serapo in settimana è stato avvistato un branco di circa 20 esemplari di delfini. Il gruppo saltava tra le onde nei pressi di Fontania vicino allo scoglio della «nave di Serapo», non lontano dalla riva e dalla strada panoramica che percorre la costa. Incantate dallo spettacolo le persone. Il pescoso mare di queste zone e le alte temperature delle acque del mare, di questo periodo, potrebbero essere le motivazioni che spingono questi animali ad avvicinarsi alle rive. corriere.it