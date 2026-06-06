Badante usa la carta di credito dell’anziana malata, in Ciociaria fermata

I Carabinieri della Stazione di Giuliano di Roma, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita da una formale querela sporta nel mese di maggio, hanno deferito in stato di libertà una 57enne impiegata come collaboratrice domestica e già nota alle Forze dell’Ordine, per le ipotesi di reato di furto e indebito utilizzo di carte di credito. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti lamentati dalla vittima, una anziana del luogo. Secondo quanto emerso, l’indagata, approfittando della momentanea assenza dell’anziana donna dalla propria abitazione, si era impossessata illecitamente della sua carta di credito. Successivamente, la 57enne ha utilizzato il titolo di pagamento per effettuare un prelievo fraudolento di contanti, pari a 350 euro, presso lo sportello del locale Ufficio Postale. La tempestiva identificazione della presunta autrice del reato è stata resa possibile grazie a una minuziosa attività di riscontro operata dai militari dell’Arma. Fondamentale si è rivelata l’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza di sicurezza, incrociata puntualmente con l’acquisizione e lo studio della documentazione relativa alla movimentazione bancaria della parte offesa.

Redazione Digital