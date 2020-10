“Non nutro particolari simpatie per la Ministra ma quello andato andato in scena ieri, da parte del Sindaco, e’ stato uno scadimento di quel basilare rispetto Istituzionale dal quale onestamente prendo con decisione le distanze – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Non ne faccio una questione di sessismo o altro, ma di atteggiamenti esageratamente protagonisti che male accreditano la Città di Frosinone nelle sedi che contano e con le quali gioco forza occorrerebbe invece strategicamente interfacciarsi. Frosinone non è una Città Stato”.

Redazione Digital