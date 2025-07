Azzannati dal rottweiler della nonna, 2 bambini ricoverati d’urgenza

Aggrediti

dal cane della nonna, che era tenuto libero in giardino. Due fratellini di 8 e 10 anni sono rimasti feriti in modo grave nella mattinata di martedì 1 luglio in una villetta di via Satta, al Lido delle Sirene, frazione di Lavinio, vicino ad Anzio, dopo essere stati morsi dall’animale, un esemplare maschio di rottweiler di nome Pluto. Uno ha riportato profonde ferite alla schiena e l’altro alla testa: quest’ultimo, il più piccolo, è stato operato, l’altro morso a una spalla dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico.

La prima a intervenire è stata proprio la nonna, V.Z., di origine russa, che si è messa in mezzo riuscendo ad allontanare il cane che aveva scavalcato una recinzione proprio per avventarsi sui fratellini. Quindi la donna ha soccorso i nipotini, trasferiti in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù.

Il rottweiler, che sembra prima di oggi non avesse mai dato segni di aggressività, è stato preso in consegna dal Servizio veterinario su ordine dei carabinieri della compagnia di Anzio intervenuti per ricostruire la vicenda dopo l’allarme lanciato dalla nonna e raccolto dal 112 e dal 118.

I piccoli non sarebbero in pericolo di vita, ma non si esclude che debbano essere operati per ridurre le conseguenze dei morsi. Sono sotto choc, come la nonna che li accudiva perché i genitori erano al lavoro. Anche loro abitano nella zona delle villette del Lido delle Sirene.

Gli accertamenti dei carabinieri dovranno stabilire ora in quali condizioni fosse tenuto il cane e quali siano le circostanze in cui si è verificata l’aggressione ai bambini. Non si esclude che l’animale abbia avvertito un’invasione del suo territorio e abbia reagito in modo violento.