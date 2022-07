“A seguito della posizione assunta da Azione al ballottaggio per le amministrative di Frosinone, in cui √® stato deciso di appoggiare il candidato Mastrangeli, non avendo condiviso da subito questa scelta,¬†comunico la mia uscita ufficiale da Azione”. Lo comunica Annalisa De Gasperis, consigliere comunale di Castelliri.