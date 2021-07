La Veronese Sicurezza di Frosinone è orgogliosa di comunicare l’affidamento da parte del Gruppo API (Italiana Petroli S.p.A.) della manutenzione dei Sistemi Antincendio di tutte le strutture presenti nella sua rete, composta di oltre 4.000 (quattromila) distributori sul territorio nazionale a partire dal prossimo 1° luglio 2021.Si tratta di un riconoscimento di assoluto valore per una realtà imprenditoriale locale, creata nel 1972, che al momento vanta in tutta Italia la gestione di circa 2.800 (duemilaottocento) distributori di altri marchi e che ora vedrà più che raddoppiato il proprio impegno lavorativo. L’appalto diretto, vinto dalla Veronese Sicurezza, avrà la validità di 3 anni, fino al 30 giugno 2024. Sarà, per l’azienda frusinate, motivo anche di un’espansione del proprio personale sia in termini numerici, attualmente tra dipendenti e collaboratori il gruppo conta 18 figure professionali, che di rilevanza e percezione economica su tutto il territorio nazionale, dove al momento svolge le proprie attività per circa il 95%. Amministratore e socio unico dell’azienda è Paolo Veronese, che ha ereditato lo spirito imprenditoriale di papà Silvestro, il quale per primo ebbe l’intuizione di entrare nel mercato dapprima dell’Anticendio e poi della Sicurezza sul Lavoro, dopo tanti anni nel settore dell’Impiantistica.

“Eravamo già presenti in diverse regioni, oltre al Lazio – ricorda Paolo Veronese – e ora lo saremo sul 99% del territorio, isole comprese. Al momento abbiamo sedi a Milano, Verona, Senigallia, Frosinone e stiamo lavorando per poter ampliare la nostra presenza anche al Sud e nelle Isole. Mi sento di poter dire, con orgoglio, che la Ciociaria da oggi avrà un rappresentante in più in Italia e questo ci responsabilizza ulteriormente. Il nostro punto di forza è stato e sarà quello di gestire direttamente l’appalto con il Gruppo API, senza alcun tipo di subappalto. Questo impegno per noi – prosegue Veronese – avrà un livello di difficoltà superiore rispetto al passato, in particolar modo nella gestione del personale, ma possiamo vantare un gruppo di professionisti e di manutentori di altissimo profilo e, per questo motivo, sono certo che sapremo fare del nostro meglio. Il lavoro paga, così come la positività e lo spirito con il quale si affronta ogni progetto aziendale”.

La Veronese Sicurezza è un’azienda che opera nel settore della Sicurezza Antincendio; è guidata da Paolo Veronese, figlio di Silvestro, che vanta un’esperienza della propria famiglia nel settore antincendio di quasi mezzo secolo.

Paolo, 40 anni ad ottobre, con la propria passione per il lavoro in questo specifico settore, rappresenta nel migliore dei modi lo spirito, la determinazione ed i valori della sua azienda. Le stesse caratteristiche che mette in ogni nuova sfida e nuovo progetto, come quello relativo alla comunicazione iniziato nel 2018, con Passione Sicurezza, magazine radiofonico e social nel quale si racconta il mondo della Sicurezza.

L’azienda opera con lo spirito del problem solving, cercando innanzitutto di capire quali siano le reali esigenze o problematiche del cliente e proponendo una soluzione personalizzata in grado di risolvere, con un ottimo rapporto qualità prezzo, qualsiasi tipo di esigenza. Grazie ad una stretta sinergia con altri partner, siamo in grado di garantire un’assistenza capillare ed omogenea anche su tutto il territorio nazionale e questo ci permette di operare sul tutto il territorio nazionale ed internazionale.

La Veronese Sicurezza ha da tempo intrapreso un’evoluzione continua verso qualità e standardizzazione della sua operatività e ciò la contraddistingue nel panorama della Sicurezza Nazionale. Al proprio interno opera uno Studio Tecnico specializzato nella Sicurezza e Prevenzione Incendi che si avvale di soluzioni tecnologicamente avanzate per risolvere e garantire ogni tipo di problema, prestazione o consulenza.

