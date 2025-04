Azienda di successo in Ciociaria, sold out i corsi di IQ service academy

Azienda di successo in Ciociaria, un altro sold out per i corsi IQ service academy. Riferimento nel settore della formazione tecnica e professionale, IQ service academy ha ospitato lo scorso 25 marzo e ospiterà per tutto il mese di aprile la OMS di Segni (azienda che opera nel settore dei componenti meccanici complessi), mettendo a disposizione le proprie sale di formazione, i macchinari di ultima generazione e docenti esperti nel settore, offrendo l’ambiente ideale per un loro progetto interno di formazione e crescita del loro personale. Qualità e professionalità, confermando la fiducia di chi sceglie IQ service academy in collaborazione con Overmach, come struttura per lo sviluppo e l’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti. “Un ringraziamento alla OMS di Segni per aver scelto IQ service academy per questo loro importante percorso formativo – hanno affermato i responsabili di IQ service – Questa collaborazione rappresenta una chiara dimostrazione della fiducia che le aziende ripongono nella IQ service academy, riconosciuta per la sua capacità di offrire percorsi formativi di altissimo livello, con metodologie innovative e strumenti tecnologici all’avanguardia. IQ service academy punta molto alla formazione professionale e alla progettazione di corsi formativi per la creazione di nuove figure professionali”.

Redazione Digital