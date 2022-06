Azienda di successo in Ciociaria, Piccinilli inaugura nuovo pastificio

di Fabio Paris

Coraggio, dedizione, professionalità. Sono queste le direttrici dell’azione imprenditoriale nell’era post Covid. Tre pilastri imprescindibili da cui ripartire per gettarsi definitivamente alle spalle le insidie e le scorie della pandemia. Da qui ripartono anche i fratelli Piccinilli, due giovani rappresentanti dell’imprenditoria ciociara, che, non solo hanno resistito, bensì hanno deciso di rilanciare la propria azione con l’inaugurazione della nuova sede di via Giovanni Giminiani, 51 ad Anagni.

La città dei papi, già sede dello storico pastificio Piccinilli Pierino & C., accoglie anche il ristorante Legami di Grano, in cui i prodotti genuini della lavorazione artigianale vengono elaborati da Danilo e Gian Marco in ricette dedicate ai palati dei visitatori. Il locale di strada Vittorio Emanuele costituisce anche l’avamposto in cui sperimentare proposte ed istituire nuove collaborazioni. Il luogo dove una sinergia imprenditoriale porta ad un abbinamento di gusto a tavola. È a quanto puntano Piccinilli e Casale Luciano, due realtà del territorio, dalla cui partnership si punta ad ottenere una creazione di valore capace di generare beneficio e valorizzazione l’intero territorio. Di questo ne sono certi Danilo Piccinilli e Luca Liberatori, imprenditori, sperimentatori e innovatori, nonché capitani coraggiosi della nuova imprenditoria ciociara.