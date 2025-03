Azienda di successo in Ciociaria, IQ service di Quattrociocchi firma accordo con Academy Parma.

IQ service s.r.l. nasce come azienda di installazione, assistenza e manutenzione macchine utensili, macchine a controllo numerico cnc). L’azienda di Ivano Quattrociocchi firma accordo con Overmach Academy di Parma per corsi di formazione tecnico-pratici per frese e torni, in collaborazione con Overmach Academy di Parma. “I corsi saranno strutturati su 3 livelli, secondo l’esperienza e le necessità lavorative: base-avanzato-specializzato – hanno affermato i responsabili di IQ Service – Spazieranno dagli elementi base del disegno meccanico, dalla base di programmazione CAM, fino alla programmazione CAM specializzata a saranno indirizzati a chi volesse diventare un operatore macchina esperto partendo da zero, ad appassionati o anche ad aziende che dovessero necessitare di nuove competenze o di lavorazioni specifiche nel campo delle macchine cnc. Presso l’Academy istruttori esperti offriranno la soluzione più adatta al raggiungimento degli obiettivi, attività pratiche in parallelo ai corsi teorici e a conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione sulle competenze acquisite. In programma sono previste anche lezioni da remoto per dare l’opportunità di seguire i corsi a chi fosse impossibilitato di raggiungere la nostra sede”. Per info contattare academy@iqservice.it

Redazione Digital