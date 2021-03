Azienda di successo in Ciociaria, dai fondatori Franco e Rita ai figli Stefano e Federica.

“Esistono aziende che dopo 60 anni riescono a racchiudere in una frase tutta la loro storia, la loro essenza e i loro tratti distintivi – ha affermato Marcello Minuti, coordinatore Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali – È così anche per la Lorini srl, che attraverso i suoi fondatori Franco e Rita e il supporto dei loro figli Stefano Lorini e Federica Lorini tengono vivo un pensiero che è più di uno slogan. ‘Fare casa’ è trattare con cura il simbolo più prezioso degli italiani, costruire un’azienda a misura d’uomo, mettere i valori di una famiglia al centro di tutto. Complimenti per questo scorcio di eccellenza della Ciociara che oltre al Tesoro della Cascata di Isola Liri, porta in sé anche i valori, l’educazione e la gentilezza di una casa familiare d’altri tempi”.

