Azienda di successo in Ciociaria, boom di iscrizioni al corso IQ service academy

Dal 18 al 27 giugno, la sede di IQ Service Academy di Ivano Quattrociocchi, ha ospitato il

primo corso realizzato in collaborazione con l’agenzia del lavoro Manpower di Frosinone e

Overmach Academy di Parma dedicato alla formazione professionale di persone

disoccupate nei settori del Disegno Meccanico e della Tornitura. Un’iniziativa nata per

offrire nuove prospettive occupazionali, ma che si è subito trasformata in qualcosa di più

profondo: un esempio concreto di inclusione, passione e rottura degli stereotipi. “A fare la vera differenza è stata Francesca, nostro tecnico donna, che con competenza e determinazione ha presieduto il percorso formativo e ha guidato i partecipanti in un mondo storicamente maschile, quello della meccanica di precisione”. Una presenza che non solo ha arricchito il corso sotto il profilo tecnico, ma ha trasmesso un messaggio forte: le donne hanno pieno diritto di occupare un posto da protagoniste anche in settori industriali dove la loro presenza è ancora troppo rara.

I partecipanti, giovani disoccupati desiderosi di mettersi in gioco, hanno subito mostrato

entusiasmo e curiosità. Il clima creato da Francesca, fatto di dialogo e coinvolgimento, ha

favorito un apprendimento attivo e una crescita personale visibile giorno dopo giorno.

IQ Service è orgogliosa di avere una donna nel proprio team di operatori, non solo per le sue

competenze tecniche, ma per ciò che rappresenta: un modello, un simbolo, una voce che

dimostra come la qualità non abbia genere. “In un contesto in cui la parità di genere è ancora un obiettivo da conquistare, noi scegliamo di essere parte del cambiamento, investendo sul talento senza etichette”. Il successo di questo primo corso, testimoniato dall’impegno dei partecipanti e dai feedback

raccolti, non è solo un risultato formativo, ma un passo avanti culturale. Questo corso non è stato solo un’occasione formativa, ma anche un gesto di valorizzazione per il territorio, investendo su nuovi talenti e creando connessioni tra formazione e impresa, perché IQ SERVICE in un territorio che cresce, che innova e che include. “Il successo di questa prima edizione segna solo l’inizio: continueremo a formare e a costruire il futuro, noi non ci fermiamo qui”.

Redazione Digital