Axon tech summit, sicurezza cittadini Quadrini incontra le aziende a Roma

Axon tech summit, evento dedicato alla presentazione degli ultimi sviluppi nel campo delle tecnologie per la sicurezza pubblica che si è svolto a Roma. Erano presenti tra gli altri il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il managing director di Axon Italia e rappresentanti del ministero della giustizia e delle forze dell’ordine. Anche la Provincia di Frosinone ha partecipato alla manifestazione. Presente, in rappresentanza del presidente Luca Di Stefano, il presidente del consiglio provinciale e delegato alle politiche della sicurezza Anci Lazio, Gianluca Quadrini. “Il tema della sicurezza è un argomento di strettissima attualità che coinvolge la pubblica amministrazione anche gli enti locali devono contribuire a massimizzare la percezione di tranquillità nei cittadini, nei luoghi di lavoro, nelle strade – ha affermato Gianluca Quadrini – Ho avuto modo di sottolineare le difficoltà del personale sanitario. Per questo motivo va fatto un discorso complessivo di sicurezza, per la quale possono essere utilissimi anche i nuovi mezzi che la tecnologia mette a disposizione. Oggi ho avuto modo di visionare dispositivi innovativi ed efficaci, penso per esempio al loro impiego per la Polizia provinciale. Come Provincia di Frosinone, interpretando anche le intenzione del presidente Di Stefano, vogliamo essere al servizio del territorio anche in questo delicato compito di aumentare i livelli di sicurezza e di rispetto delle norme. Un sentito ringraziamento all’azienda Axon, leader in questo delicato settore”.

Redazione Digital