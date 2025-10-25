Autunno in Ciociaria, splendida volpe attraversa la strada la foto fa il giro del web

di · 25 Ottobre 2025

Autunno in Ciociaria, splendida volpe attraversa la strada la foto fa il giro del web. L’immagine scattata a San Donato Val di Comino (FR) da Simeone Pendolo raffigura un tratto della SR509 e tutte le colorazioni della stagione attuale. 

Redazione Digital 