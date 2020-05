“Ho presentato un’interrogazione urgente in consiglio regionale sulla realizzazione del casello autostradale di Roccasecca (FR), che risulta fondamentale ai fini della creazione di un asse strategico e di sviluppo del piano industriale nel Lazio meridionale – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Ad oggi insiste un transito di circa 150 mezzi pesanti al giorno, destinato ulteriormente ad aumentare in costanza delle produzioni a pieno regime dell’importante opificio Saxa Grestone arrivando a superare i 250 mezzi pesanti giornalieri. La realizzazione del casello di Roccasecca è stata riconosciuta strategica anche dalla Regione Lazio che ha approvato l’intervento nell’ambito del programma operativo, come già presentato da tempo dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (COSILAM), relativamente alla legge 46/2002; In data 21 gennaio 2020, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato, in relazione alla proposta di legge ‘Legge di stabilità regionale 2020’, l’ordine del giorno n. 561 presentato da me concernente: realizzazione casello autostradale Roccasecca (FR), con il quale il Consiglio impegna il presidente e la giunta regionale del Lazio ‘a porre in essere tutte le iniziative di competenza per sostenere l’intervento della realizzazione del casello autostradale di Roccasecca (FR)’. Pertanto ho presentato un’interrogazione per sapere quando e quali concreti provvedimenti, la Regione Lazio intende assumere, di carattere normativo e finanziario, per la realizzazione del casello autostradale di Roccasecca”.

Redazione Digital