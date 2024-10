Australiani e americani comprano in Ciociaria, boom di vendite ad Arpino Veroli e Isola del Liri. Gianni Roscioli, consulente di rete del gruppo Tecnocasa per la provincia di Frosinone e l’hinterland di Roma, nonché titolare di quattro uffici del gruppo ubicati in Ciociaria, offre un’analisi approfondita del mercato immobiliare nazionale e locale, con particolare attenzione alla nostra amata Ciociaria, relativa al primo semestre del 2024.

Gli analisti del gruppo Tecnocasa hanno recentemente presentato, durante una conferenza nazionale a Milano, un quadro dettagliato del mercato residenziale per il primo semestre e le prospettive per la fine dell’anno. La riduzione dei tassi sui mutui rappresenta una spinta significativa per i potenziali acquirenti, che, di fronte agli alti livelli raggiunti dai canoni di locazione, potrebbero essere incentivati ad acquistare. La vera sfida – e al contempo opportunità – per il mercato immobiliare sarà perseguire la sostenibilità senza perdere di vista il riequilibrio sociale, in un contesto sempre più incerto e in rapida evoluzione.

Secondo Tecnocasa, entro la fine dell’anno si prevede di raggiungere complessivamente 690 mila compravendite, con aumenti dei valori residenziali tra l’1% e il 3% e, in particolare, dei canoni tra il 5% e il 7%. Milano si conferma la città più costosa d’Italia.

In Ciociaria, le quotazioni immobiliari residenziali restano stabili nella città di Frosinone. Nella prima parte del 2024, si è registrato un leggero calo dello 0,5% rispetto al semestre precedente.

La nostra terra continua a destare interesse tra gli investitori stranieri, con un particolare focus su tutta la Ciociaria. Arpino, noto per essere il luogo di nascita di Cicerone, ha conquistato il cuore di inglesi e americani, confermandosi tra le mete preferite per l’acquisto di seconde case. Veroli, una città medievale nel cuore della Ciociaria, attira anch’essa un notevole interesse, soprattutto per soluzioni in pietra viva con terreno circostante. Le richieste provengono da Australia, Irlanda e America, con ulteriori acquisti registrati nei comuni di Isola del Liri, Sora, Valle di Comino, Patrica e Fiuggi. La nostra zona continua a essere apprezzata per i prezzi ancora accessibili, la vicinanza a Roma, al mare e alle montagne, oltre che per il cibo sano e il buon vino che offre.

Redazione Digital