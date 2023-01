Aumento Irpef nel Lazio, “Contro le famiglie stangata della sinistra”

“Dieci anni disastrosi di amministrazione regionale di centrosinistra finiti nel peggiore dei modi, presidente prima part-time e poi dimissionario, nomine a un mese dal voto, e, per finire: maxi stangata per le famiglie con l’aumento dell’Irpef – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – In un momento in cui i cittadini devono far fronte alla crisi economica, l’aumento di prezzi e bollette, la sinistra ci mette anche il carico da novanta. È stata mantenuta l’aliquota dell’1,73% per il primo scaglione (fino a 15 mila euro di reddito), mentre gli altri tre scaglioni hanno avuto una maggiorazione dell’1,60%, arrivando al 3,33%. Fortunatamente questi tempi sinistri stanno per volgere al termine. La nuova giunta di centrodestra con Francesco Rocca presidente procederà in modo opposto alla sinistra delle tasse. Sin dai primi mesi le famiglie potranno notare il cambio di passo rispetto all’eredità disastrosa che Zingaretti e D’Amato hanno lasciato alla Regione Lazio!”

Redazione Digital