Aumentano le bandiere blu in Italia, al secondo posto la Calabria ecco le spiagge più belle
Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle località di mare e sui laghi, agli approdi turistici e alle spiagge migliori della Penisola nel corso di una cerimonia a Roma.
Quest’anno ben 257 località costiere ottengono il vessillo che attesta la trasparenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio. 11 in più rispetto al 2025: sono 14 le nuove località premiate, contro 3 comuni non confermati, che perdono la bandiera per quest’anno.
Ai comuni si aggiungono 87 approdi turistici, mentre il totale delle spiagge italiane eccellenti arriva a 525: circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.
PIEMONTE
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
1. Cannobio
2. Cannero Riviera
3. Verbania
NOVARA
4. Gozzano
LOMBARDIA
BRESCIA
5. Limone sul Garda
6. Toscolano-Maderno
7. Gardone Riviera
8. Sirmione
TRENTINO ALTO ADIGE
TRENTO
9. Vallelaghi
10 Sella Giudicarie
11. Tenno
12. Bondone
13. Bedollo
14. Baselga di Pinè
15. Pergine Valsugana
16. Tenna
17. Calceranica al Lago
18. Levico Terme
19. Caldonazzo
20. Lavarone
LIGURIA
IMPERIA
21. Bordighera
22. Sanremo
23.Taggia
24. Riva Ligure
25. Santo Stefano al Mare
26. San Lorenzo al Mare
27. Imperia
28. Diano Marina
SAVONA
29. Andora
30. Laigueglia
31. Borghetto Santo Spirito
32. Loano
33. Pietra Ligure
34. Borgio Verezzi
35. Finale Ligure
36. Noli
37. Spotorno
38. Bergeggi
39. Savona
40. Albissola Marina
41. Albisola Superiore
42. Celle Ligure
43. Varazze
GENOVA
44. Sori
45. Recco
46. Camogli
47. Santa Margherita Ligure
48. Chiavari
49. Lavagna
50. Sestri Levante
51. Moneglia
LA SPEZIA
52. Framura
53. Bonassola
54. Levanto
55. Lerici
TOSCANA
MASSA CARRARA
56. Carrara
57. Massa
LUCCA
58. Forte dei Marmi
59. Pietrasanta
60. Camaiore
61. Viareggio
PISA
62. Pisa
LIVORNO
63. Livorno
64. Rosignano Marittimo
65. Cecina
66. Bibbona
67. Castagneto Carducci
68. San Vincenzo
69. Piombino
70. Marciana Marina
GROSSETO
71. Follonica
72. Castiglione della Pescaia
73. Grosseto
74. Monte Argentario
75. Orbetello
FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA
76. Grado
UDINE
77. Lignano Sabbiadoro
VENETO
VENEZIA
78. San Michele al Tagliamento
79. Caorle
80. Eraclea
81. Jesolo
82. Cavallino Treporti
83. Venezia
84. Chioggia
ROVIGO
85. Rosolina
86. Porto Tolle
EMILIA-ROMAGNA
FERRARA
87. Comacchio
RAVENNA
88. Ravenna
89. Cervia
FORLÌ – CESENA
90. Cesenatico
91. Gatteo
92. San Mauro Pascoli
RIMINI
93. Bellaria Igea Marina
94. Rimini
95. Riccione
96. Misano Adriatico
97. Cattolica
MARCHE
PESARO – URBINO
98. Gabicce Mare
99. Pesaro
100. Fano
101. Mondolfo
ANCONA
102. Senigallia
103. Ancona
104. Sirolo
105. Numana
MACERATA
106. Porto Recanati
107. Potenza Picena
108. Civitanova Marche
FERMO
109. Porto Sant’Elpidio
110. Fermo
111. Porto San Giorgio
112. Altidona
113. Pedaso
114. Campofilone
ASCOLI PICENO
115. Cupra Marittima
116. Grottammare
117 San Benedetto del Tronto
ABRUZZO
TERAMO
118. Martinsicuro
119. Alba Adriatica
120. Tortoreto
121. Giulianova
122. Roseto degli Abruzzi
123. Pineto
124. Silvi
PESCARA
125. Pescara
CHIETI
126. Francavilla al Mare
127. Ortona
128. Fossacesia
129. Torino di Sangro
130. Vasto
131. San Salvo
L’AQUILA
132. Villalago
133. Scanno
MOLISE
CAMPOBASSO
134. Termoli
135. Campomarino
LAZIO
ROMA
136. Trevignano Romano
137. Anzio
LATINA
138. Latina
139. Sabaudia
140. Terracina
141. Fondi
142. Sperlonga
143. Gaeta
144. Formia
145. Minturno
CAMPANIA
CASERTA
146. Cellole
NAPOLI
147. Massa Lubrense
148. Sorrento
149. Piano di Sorrento
150. Vico Equense
151. Anacapri
SALERNO
152. Positano
153. Agropoli
154. Castellabate
155. Montecorice
156. San Mauro Cilento
157. Pollica
158. Casal Velino
159. Ascea
160. Pisciotta
161. Centola
162. Camerota
163. Ispani
164. Vibonati
165. Sapri
BASILICATA
POTENZA
166. Maratea
MATERA
167. Bernalda
168. Pisticci
169. Policoro
170. Nova Siri
PUGLIA
FOGGIA
171. Isole Tremiti
172. Rodi Garganico
173. Peschici
174.Vieste
175. Zapponeta
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
176. Margherita di Savoia
177. Bisceglie BARI
178. Polignano a Mare
179. Monopoli
BRINDISI
180. Fasano
181. Ostuni
182. Carovigno
LECCE
183. Lecce
184. Melendugno
185. Castro
186. Tricase
187. Morciano di Leuca
188. Salve
189. Ugento
190. Gallipoli
191. Nardò
TARANTO
192. Manduria
193. Maruggio
194. Leporano
195. Pulsano
196. Castellaneta
197. Ginosa
CALABRIA
COSENZA
198. Tortora
199. Praia a Mare
200. San Nicola Arcella
201. Santa Maria del Cedro
202. Diamante
203. Rocca Imperiale
204. Montegiordano
205. Roseto Capo Spulico
206. Amendolara
207. Trebisacce
208. Villapiana
209. Corigliano Rossano
210. Cariati
CROTONE
211. Cirò Marina
212. Melissa
213. Isola di Capo Rizzuto
CATANZARO
214. Cropani
215. Sellia Marina
216. Catanzaro
217. Falerna
218. Soverato
VIBO VALENTIA
219. Parghelia
220. Tropea
REGGIO CALABRIA
221. Caulonia
222. Roccella Jonica
223. Siderno
224. Locri
SICILIA
MESSINA
225. Messina
226. Lipari
227. Alì Terme
228. Nizza di Sicilia
229. Roccalumera
230. Furci Siculo
231. Santa Teresa di Riva
232. Letojanni
233. Taormina
234. Tusa
RAGUSA
235. Modica
236. Ispica
237. Pozzallo
238. Scicli
239. Ragusa
AGRIGENTO
240. Menfi
SARDEGNA
SASSARI
241. Castelsardo
242. Sorso
243. Sassari
244. Santa Teresa Gallura
245. Aglientu
246. Trinità d’Agultu e Vignola
247. Badesi
248. La Maddalena
249. Palau
250. San Teodoro
251. Budoni
ORISTANO
252. Oristano
NUORO
253. Tortolì
254. Bari Sardo
CAGLIARI
255. Quartu Sant’Elena
SUD SARDEGNA
256. Teulada
257. Sant’Antioco