Aumentano le bandiere blu in Italia, al secondo posto la Calabria ecco le spiagge più belle

di · 14 Maggio 2026

Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle località di mare e sui laghi, agli approdi turistici e alle spiagge migliori della Penisola nel corso di una cerimonia a Roma. 
Quest’anno ben 257 località costiere ottengono il vessillo che attesta la trasparenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio. 11 in più rispetto al 2025: sono 14 le nuove località premiate, contro 3 comuni non confermati, che perdono la bandiera per quest’anno.
Ai comuni si aggiungono 87 approdi turistici, mentre il totale delle spiagge italiane eccellenti arriva a 525: circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.

PIEMONTE

VERBANO-CUSIO-OSSOLA
1. Cannobio
2. Cannero Riviera
3. Verbania

NOVARA
4. Gozzano

LOMBARDIA

BRESCIA
5. Limone sul Garda
6. Toscolano-Maderno
7. Gardone Riviera
8. Sirmione

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO
9. Vallelaghi
10 Sella Giudicarie
11. Tenno
12. Bondone
13. Bedollo
14. Baselga di Pinè
15. Pergine Valsugana
16. Tenna
17. Calceranica al Lago
18. Levico Terme
19. Caldonazzo
20. Lavarone

LIGURIA

IMPERIA
21. Bordighera
22. Sanremo
23.Taggia
24. Riva Ligure
25. Santo Stefano al Mare
26. San Lorenzo al Mare
27. Imperia
28. Diano Marina

SAVONA
29. Andora
30. Laigueglia
31. Borghetto Santo Spirito
32. Loano
33. Pietra Ligure
34. Borgio Verezzi
35. Finale Ligure
36. Noli
37. Spotorno
38. Bergeggi
39. Savona
40. Albissola Marina
41. Albisola Superiore
42. Celle Ligure
43. Varazze

GENOVA
44. Sori
45. Recco
46. Camogli
47. Santa Margherita Ligure
48. Chiavari
49. Lavagna
50. Sestri Levante
51. Moneglia

LA SPEZIA
52. Framura
53. Bonassola
54. Levanto
55. Lerici

TOSCANA

MASSA CARRARA
56. Carrara
57. Massa

LUCCA
58. Forte dei Marmi
59. Pietrasanta
60. Camaiore
61. Viareggio

PISA
62. Pisa

LIVORNO
63. Livorno
64. Rosignano Marittimo
65. Cecina
66. Bibbona
67. Castagneto Carducci
68. San Vincenzo
69. Piombino
70. Marciana Marina

GROSSETO
71. Follonica
72. Castiglione della Pescaia
73. Grosseto
74. Monte Argentario
75. Orbetello

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA
76. Grado

UDINE
77. Lignano Sabbiadoro

VENETO

VENEZIA
78. San Michele al Tagliamento
79. Caorle
80. Eraclea
81. Jesolo
82. Cavallino Treporti
83. Venezia
84. Chioggia

ROVIGO
85. Rosolina
86. Porto Tolle

EMILIA-ROMAGNA

FERRARA
87. Comacchio

RAVENNA
88. Ravenna
89. Cervia

FORLÌ – CESENA
90. Cesenatico
91. Gatteo
92. San Mauro Pascoli

RIMINI
93. Bellaria Igea Marina
94. Rimini
95. Riccione
96. Misano Adriatico
97. Cattolica

MARCHE

PESARO – URBINO
98. Gabicce Mare
99. Pesaro
100. Fano
101. Mondolfo

ANCONA
102. Senigallia
103. Ancona
104. Sirolo
105. Numana

MACERATA
106. Porto Recanati
107. Potenza Picena
108. Civitanova Marche

FERMO
109. Porto Sant’Elpidio
110. Fermo
111. Porto San Giorgio
112. Altidona
113. Pedaso
114. Campofilone

ASCOLI PICENO
115. Cupra Marittima
116. Grottammare
117 San Benedetto del Tronto

ABRUZZO

TERAMO
118. Martinsicuro
119. Alba Adriatica
120. Tortoreto
121. Giulianova
122. Roseto degli Abruzzi
123. Pineto
124. Silvi

PESCARA
125. Pescara

CHIETI
126. Francavilla al Mare
127. Ortona
128. Fossacesia
129. Torino di Sangro
130. Vasto
131. San Salvo

L’AQUILA
132. Villalago
133. Scanno

MOLISE

CAMPOBASSO
134. Termoli
135. Campomarino

LAZIO

ROMA
136. Trevignano Romano
137. Anzio

LATINA
138. Latina
139. Sabaudia
140. Terracina
141. Fondi
142. Sperlonga
143. Gaeta
144. Formia
145. Minturno

CAMPANIA

CASERTA
146. Cellole

NAPOLI
147. Massa Lubrense
148. Sorrento
149. Piano di Sorrento
150. Vico Equense
151. Anacapri

SALERNO
152. Positano
153. Agropoli
154. Castellabate
155. Montecorice
156. San Mauro Cilento
157. Pollica
158. Casal Velino
159. Ascea
160. Pisciotta
161. Centola
162. Camerota
163. Ispani
164. Vibonati
165. Sapri

BASILICATA

POTENZA
166. Maratea

MATERA
167. Bernalda
168. Pisticci
169. Policoro
170. Nova Siri

PUGLIA

FOGGIA
171. Isole Tremiti
172. Rodi Garganico
173. Peschici
174.Vieste
175. Zapponeta

BARLETTA – ANDRIA – TRANI
176. Margherita di Savoia
177. Bisceglie BARI
178. Polignano a Mare
179. Monopoli

BRINDISI
180. Fasano
181. Ostuni
182. Carovigno

LECCE
183. Lecce
184. Melendugno
185. Castro
186. Tricase
187. Morciano di Leuca
188. Salve
189. Ugento
190. Gallipoli
191. Nardò

TARANTO
192. Manduria
193. Maruggio
194. Leporano
195. Pulsano
196. Castellaneta
197. Ginosa

CALABRIA

COSENZA
198. Tortora
199. Praia a Mare
200. San Nicola Arcella
201. Santa Maria del Cedro
202. Diamante
203. Rocca Imperiale
204. Montegiordano
205. Roseto Capo Spulico
206. Amendolara
207. Trebisacce
208. Villapiana
209. Corigliano Rossano
210. Cariati

CROTONE
211. Cirò Marina
212. Melissa
213. Isola di Capo Rizzuto

CATANZARO
214. Cropani
215. Sellia Marina
216. Catanzaro
217. Falerna
218. Soverato

VIBO VALENTIA
219. Parghelia
220. Tropea

REGGIO CALABRIA
221. Caulonia
222. Roccella Jonica
223. Siderno
224. Locri

SICILIA

MESSINA
225. Messina
226. Lipari
227. Alì Terme
228. Nizza di Sicilia
229. Roccalumera
230. Furci Siculo
231. Santa Teresa di Riva
232. Letojanni
233. Taormina
234. Tusa

RAGUSA
235. Modica
236. Ispica
237. Pozzallo
238. Scicli
239. Ragusa

AGRIGENTO
240. Menfi

SARDEGNA

SASSARI
241. Castelsardo
242. Sorso
243. Sassari
244. Santa Teresa Gallura
245. Aglientu
246. Trinità d’Agultu e Vignola
247. Badesi
248. La Maddalena
249. Palau
250. San Teodoro
251. Budoni

ORISTANO
252. Oristano

NUORO
253. Tortolì
254. Bari Sardo

CAGLIARI
255. Quartu Sant’Elena

SUD SARDEGNA
256. Teulada
257. Sant’Antioco