Aumentano le bandiere blu in Italia, al secondo posto la Calabria ecco le spiagge più belle

Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). Le Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle località di mare e sui laghi, agli approdi turistici e alle spiagge migliori della Penisola nel corso di una cerimonia a Roma.

Quest’anno ben 257 località costiere ottengono il vessillo che attesta la trasparenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio. 11 in più rispetto al 2025: sono 14 le nuove località premiate, contro 3 comuni non confermati, che perdono la bandiera per quest’anno.

Ai comuni si aggiungono 87 approdi turistici, mentre il totale delle spiagge italiane eccellenti arriva a 525: circa l’11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.

PIEMONTE

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1. Cannobio

2. Cannero Riviera

3. Verbania

NOVARA

4. Gozzano

LOMBARDIA

BRESCIA

5. Limone sul Garda

6. Toscolano-Maderno

7. Gardone Riviera

8. Sirmione

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

9. Vallelaghi

10 Sella Giudicarie

11. Tenno

12. Bondone

13. Bedollo

14. Baselga di Pinè

15. Pergine Valsugana

16. Tenna

17. Calceranica al Lago

18. Levico Terme

19. Caldonazzo

20. Lavarone

LIGURIA

IMPERIA

21. Bordighera

22. Sanremo

23.Taggia

24. Riva Ligure

25. Santo Stefano al Mare

26. San Lorenzo al Mare

27. Imperia

28. Diano Marina

SAVONA

29. Andora

30. Laigueglia

31. Borghetto Santo Spirito

32. Loano

33. Pietra Ligure

34. Borgio Verezzi

35. Finale Ligure

36. Noli

37. Spotorno

38. Bergeggi

39. Savona

40. Albissola Marina

41. Albisola Superiore

42. Celle Ligure

43. Varazze

GENOVA

44. Sori

45. Recco

46. Camogli

47. Santa Margherita Ligure

48. Chiavari

49. Lavagna

50. Sestri Levante

51. Moneglia

LA SPEZIA

52. Framura

53. Bonassola

54. Levanto

55. Lerici

TOSCANA

MASSA CARRARA

56. Carrara

57. Massa

LUCCA

58. Forte dei Marmi

59. Pietrasanta

60. Camaiore

61. Viareggio

PISA

62. Pisa

LIVORNO

63. Livorno

64. Rosignano Marittimo

65. Cecina

66. Bibbona

67. Castagneto Carducci

68. San Vincenzo

69. Piombino

70. Marciana Marina

GROSSETO

71. Follonica

72. Castiglione della Pescaia

73. Grosseto

74. Monte Argentario

75. Orbetello

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

76. Grado

UDINE

77. Lignano Sabbiadoro

VENETO

VENEZIA

78. San Michele al Tagliamento

79. Caorle

80. Eraclea

81. Jesolo

82. Cavallino Treporti

83. Venezia

84. Chioggia

ROVIGO

85. Rosolina

86. Porto Tolle

EMILIA-ROMAGNA

FERRARA

87. Comacchio

RAVENNA

88. Ravenna

89. Cervia

FORLÌ – CESENA

90. Cesenatico

91. Gatteo

92. San Mauro Pascoli

RIMINI

93. Bellaria Igea Marina

94. Rimini

95. Riccione

96. Misano Adriatico

97. Cattolica

MARCHE

PESARO – URBINO

98. Gabicce Mare

99. Pesaro

100. Fano

101. Mondolfo

ANCONA

102. Senigallia

103. Ancona

104. Sirolo

105. Numana

MACERATA

106. Porto Recanati

107. Potenza Picena

108. Civitanova Marche

FERMO

109. Porto Sant’Elpidio

110. Fermo

111. Porto San Giorgio

112. Altidona

113. Pedaso

114. Campofilone

ASCOLI PICENO

115. Cupra Marittima

116. Grottammare

117 San Benedetto del Tronto

ABRUZZO

TERAMO

118. Martinsicuro

119. Alba Adriatica

120. Tortoreto

121. Giulianova

122. Roseto degli Abruzzi

123. Pineto

124. Silvi

PESCARA

125. Pescara

CHIETI

126. Francavilla al Mare

127. Ortona

128. Fossacesia

129. Torino di Sangro

130. Vasto

131. San Salvo

L’AQUILA

132. Villalago

133. Scanno

MOLISE

CAMPOBASSO

134. Termoli

135. Campomarino

LAZIO

ROMA

136. Trevignano Romano

137. Anzio

LATINA

138. Latina

139. Sabaudia

140. Terracina

141. Fondi

142. Sperlonga

143. Gaeta

144. Formia

145. Minturno

CAMPANIA

CASERTA

146. Cellole

NAPOLI

147. Massa Lubrense

148. Sorrento

149. Piano di Sorrento

150. Vico Equense

151. Anacapri

SALERNO

152. Positano

153. Agropoli

154. Castellabate

155. Montecorice

156. San Mauro Cilento

157. Pollica

158. Casal Velino

159. Ascea

160. Pisciotta

161. Centola

162. Camerota

163. Ispani

164. Vibonati

165. Sapri

BASILICATA

POTENZA

166. Maratea

MATERA

167. Bernalda

168. Pisticci

169. Policoro

170. Nova Siri

PUGLIA

FOGGIA

171. Isole Tremiti

172. Rodi Garganico

173. Peschici

174.Vieste

175. Zapponeta

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

176. Margherita di Savoia

177. Bisceglie BARI

178. Polignano a Mare

179. Monopoli

BRINDISI

180. Fasano

181. Ostuni

182. Carovigno

LECCE

183. Lecce

184. Melendugno

185. Castro

186. Tricase

187. Morciano di Leuca

188. Salve

189. Ugento

190. Gallipoli

191. Nardò

TARANTO

192. Manduria

193. Maruggio

194. Leporano

195. Pulsano

196. Castellaneta

197. Ginosa

CALABRIA

COSENZA

198. Tortora

199. Praia a Mare

200. San Nicola Arcella

201. Santa Maria del Cedro

202. Diamante

203. Rocca Imperiale

204. Montegiordano

205. Roseto Capo Spulico

206. Amendolara

207. Trebisacce

208. Villapiana

209. Corigliano Rossano

210. Cariati

CROTONE

211. Cirò Marina

212. Melissa

213. Isola di Capo Rizzuto

CATANZARO

214. Cropani

215. Sellia Marina

216. Catanzaro

217. Falerna

218. Soverato

VIBO VALENTIA

219. Parghelia

220. Tropea

REGGIO CALABRIA

221. Caulonia

222. Roccella Jonica

223. Siderno

224. Locri

SICILIA

MESSINA

225. Messina

226. Lipari

227. Alì Terme

228. Nizza di Sicilia

229. Roccalumera

230. Furci Siculo

231. Santa Teresa di Riva

232. Letojanni

233. Taormina

234. Tusa

RAGUSA

235. Modica

236. Ispica

237. Pozzallo

238. Scicli

239. Ragusa

AGRIGENTO

240. Menfi

SARDEGNA

SASSARI

241. Castelsardo

242. Sorso

243. Sassari

244. Santa Teresa Gallura

245. Aglientu

246. Trinità d’Agultu e Vignola

247. Badesi

248. La Maddalena

249. Palau

250. San Teodoro

251. Budoni

ORISTANO

252. Oristano

NUORO

253. Tortolì

254. Bari Sardo

CAGLIARI

255. Quartu Sant’Elena

SUD SARDEGNA

256. Teulada

257. Sant’Antioco