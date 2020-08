“I contagi sono in crescita in Italia – ha affermato Fabrizio Cristofari, presidente Ordine medici Frosinone – Per favore rispettate le regole. Dal comportamento di ognuno dipende se potremo evitare di ricominciare a piangere i morti e contare gli infetti

Indossate la mascherina, evitate gli assembramenti e rispettate il distanziamento”.

Redazione Digital