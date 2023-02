Aumentano depressione e ansia, nel Lazio prevenzione disagio psichico

“La pandemia da covid-19 ha lasciato strascichi dal punto di vista psicologico sulla popolazione ed è in continua crescita la richiesta di un aiuto degli esperti del settore – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Gli episodi di depressione hanno subito un incremento del 28%, stesse percentuali per gli episodi relativi all’ansia, mentre nel complesso uno degli studi condotti testimonia un incremento dei disturbi clinici che arriva anche a picchi del +80%, assestandosi su una media del +60% se si analizzano gli adolescenti. Un tema che abbiamo già affrontato in questa legislatura: con l’approvazione del collegato al bilancio, che di fatto ha chiuso i cinque anni di amministrazione, è stato approvato il mio emendamento che introduce la figura dello psicologo di cure primarie nel Lazio, tramite la sperimentazione di protocolli che prevedono la presenza della figura dello psicologo presso i punti unici di accesso (PUA) e le ASP. Con il programma “Aiutamente”, invece, la Regione Lazio è stata la prima in Italia a mettere in campo una serie di azioni, finanziate con 11 milioni, per rispondere alle problematiche delle ragazze e dei ragazzi a seguito della pandemia da Covid19. Proseguiremo lo sforzo che abbiamo sostenuto con altrettanta convinzione nei prossimi anni. Lo faremo dando attuazione al ‘Piano di azioni per la Salute mentale’, già presentato, che individua e definisce gli obiettivi e le azioni strategiche necessarie per potenziare e qualificare la tutela della salute mentale della persona. Tra i punti qualificanti del Piano vi è la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi per minori e adulti personalizzati e modellati sulla persona, attraverso strumenti come il Budget di Salute, il Supporto all’Abitare e l’inclusione sociale e lavorativa. Una particolare attenzione ai giovani, dagli interventi precoci con la rete dei Pediatri e dei MMG, i Consultori e gli Ambulatori di Neuropsichiatria Infantile alla gestione dell’emergenza adolescenziale. Sulla psicologia dell’emergenza, invece, l’impegno sarà quello di contrattualizzare a tempo indeterminato i dipendenti di Ares 118 e quello di dare continuità alla stagione concorsuale che ha già permesso l’assunzione di 255 nuovi psicologi. Non accadeva da 15 anni e continueremo, dando risposte ai cittadini su quella che è divenuta una vera e propria emergenza”.

Redazione Digital